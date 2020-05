Versoepeling coronamaatregelen verrast verzorgings- en dorpshuizen: "Te kort dag"

Volgens Dorpswerk zijn de meeste dorpshuizen er klaar voor om bezoekers welkom te heten. Vanaf 1 juni mogen ze weer groepen van maximaal 30 mensen ontvangen, natuurlijk wel de anderhalve meter en alle andere coronamaatregelen in acht houdend. Door alle regels en voorwaarden is er echter nog veel onduidelijk voor de dorpshuizen.

Bij Dorpshûs Nij Franjum in Marsum snappen ze ook niet veel meer van de regels en hebben ze besloten tot 1 september dicht te blijven. Voorzitter Auke Donga van het dorpshuis hoopt zo ook zijn vrijwilligers te beschermen.

Donga: "Wij werken hier volledig met vrijwilligers en ons bestand is vrij groot met zo'n 65 vrijwilligers. Maar de gemiddelde leeftijd, sorry dat ik het zeg, zit in de risicogroep. Wij willen onze vrijwilligers in deze tijd aar niet mee belasten."

Hoofd boven water

Het dorpshuis zal dit jaar zeker een lagere omzet draaien, maar kan het hoofd wel boven water houden volgens Donga. "We hebben er zeker wel schade van. De inkomsten zijn nul en de vaste lasten lopen door. Maar we hebben één geluk, we hebben er geen beheerder in zitten en geen personeelskosten."