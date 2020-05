Opknapbeurt Oostverlaat maakt riviertje tussen Dokkum en Lauwersmeer bevaarbaar

Het opknappen van de brug wordt gedaan door Mannen van Staal in Leeuwarden, nadat de onderdelen gestraald en geverfd zijn. Fokke Rispens van het metaalbewerkingsbedrijf kreeg de brug dinsdag binnen.

"Er zijn delen verrot, die moeten worden vernieuwd", zegt Rispens. "En hij is eerder gerestaureerd geweest, maar dat had wel wat beter gekund. Het is niet allemaal even recht. Hij valt mij wel wat tegen. Toen ik hem in Dokkum zag, vroeg ik mij af waarom hij er weg moest. Maar nu hij kaal voor mij ligt, zie ik de slechte plekken."

Werken met klinknagels

Rispens was twee jaar geleden ook verantwoordelijk voor de restauratie van de monumentale brug van Ezumazijl. In het originele ontwerp van de brug in Dokkum zijn destijds, evenals in Ezumazijl, veel klinknagels gebruikt. Dat maakt de restauratie een uitdaging.

"Destijds konden ze nog niet lassen, dus werd alles geklonken", vertelt Rispens. "Bij de eerdere restauratie hebben ze wel lasverbindingen gemaakt en bouten gebruikt, maar die halen wij er nu weer uit. Daarna zetten wij er ook weer klinknagels in."

De restauratie door Mannen van Staal zal zo'n twee weken duren. Daarna gaat de brug terug naar Dokkum. Volgend jaar moet de Súd Ie dan bevaarbaar zijn.