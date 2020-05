Dorpshuizen blij dat ze weer open mogen: "We zijn er klaar voor"

Theo Andreae van Doarpswurk is er heel blij mee. Volgens hem is het een goede zaak, niet alleen voor de dorpshuizen, maar ook voor de dorpsbewoners. "Ik denk dat het voor de dorpshuizen en de wijkcentra, laten we die niet vergeten, heel belangrijk is dat ze weer open mogen. En ik denk dat heel veel mensen er naar snakken dat ze er weer naartoe kunnen."

Doarpswurk is de afgelopen weken druk bezig geweest met het maken van protocollen en het organiseren van webinars voor de dorpshuizen en wijkcentra. Volgens Andreae is het ene dorpshuis verder dan het andere om weer open te gaan. "Sommige zien het nog niet zitten, maar de meesten zijn er wel klaar voor. Er zijn er zelfs die er aan denken om in de zomer open te blijven."

Financiële problemen

Er is een enquête gehouden onder alle dorpshuizen en wijkcentra, met de focus op de financiële consequenties van de coronacrisis, zegt Andreae. Het blijkt dat een aantal het financieel zwaar heeft. "De buffers zijn als sneeuw voor de zon verdwenen."

Doarpswurk probeert met man en macht te voorkomen dat dorpshuizen moeten sluiten en zou ook in gesprek willen met de provinciale en gemeentelijke politiek, om te kijken of er mogelijkheden zijn voor een noodfonds voor de zwaarst getroffen dorpshuizen en wijkcentra.