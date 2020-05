VVV wil bruine vloot inzetten om toeristen op eilanden te krijgen

De schepen van Doeksen mogen niet meer dan 30 procent van het maximale aantal passagiers meenemen, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In juni wordt dat 40 procent. Volgens de VVV is dat te weinig.

"Onze levensader"

De economie van de eilanden draait volledig op toerisme, zegt Aaldering. Volgens hem kan Terschelling veel meer mensen aan, dan er op de boten passen. "De boot is onze levensader."

De directeur fan rederij Doeksen heeft eerder gezegd dat er niet zomaar meer mensen op de boot passen. "Ik kan natuurlijk dat bovendek wel vol zetten met mensen, maar wat als het gaat regenen? Dan hebben we een acuut een probleem in de salon."

Gevarenzone

Een andere suggestie was om mensen dan maar in de auto te laten zitten, op het autodek, maar dat is ook geen optie. "Het autodek is een gevarenzone. Als er brand ontstaat in de machinekamer, dan zitten die mensen niet binnen de brandisolatie. Kan ik dat als directeur verantwoorden?"

De VVV zoekt nu alternatieven, om de toeristen toch op de eilanden te krijgen. Er wordt gekeken naar de schepen van de bruine vloot. Die liggen nu allemaal stil. "Ook daar zit je natuurlijk met de hoeveelheid mensen aan boord," zegt Aaldering.

"Het geduld raakt op"

"De gezondheid staat voorop, maar er moeten wel meer mensen komen, op het eiland. Normaal komen er 8.000 mensen op een drukke dag. Dat zijn er nu maximaal 2.000. Dat betekent dat we in lockdown blijven."

Er moet snel een oplossing komen, zegt Aaldering. "Het geduld raakt op. En het geld raakt ook op."