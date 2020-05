Videodagboek: "Alle groepen hebben hun eigen stukje plein"

Jelmer Tamminga (33) út Bûtenpost wurket as ûnderwiisassistint op basisskoalle de Reinbôge yn Burgum. Corona is foar him in tiid wêryn't hy in soad skeakelje moat. It iene momint sit er thús mei syn soannen in tulp yninoar te tearen en de tafel fan 5 te learen, it oare momint sit er syn learlingen fia in fideoferbining rekkenles te jaan. Hy is bliid dat de skoallen wer iepen gean en dat er de learlingen wer sjen kin.