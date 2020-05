Friese kroegbaas blij met versoepeling maatregelen

Café de Pijpenla zit aan de Noorderhaven en kijkt uit op de aanlegplekken voor de watersporters die de havenstad aandoen. Het café is jaren dicht geweest, maar werd in november 2013 heropend. Voor de heropening had het café een terras, maar dat moest naar eigen zeggen weg omdat er ruimte werd gemaakt voor parkeerplekken en omdat het te gevaarlijk zou zijn, zo vlak naast het water.

De caféhouder is blij met de beslissing van premier Rutte dat er vanaf 1 juni weer 30 mensen in zijn café mogen komen. Toch had de Harlinger kroegbaas eerder nog zijn twijfels. Hij was bang dat alleen cafés met een terras open mochten, en zijn café niet. "Kleine café's sneeuwen onder, alleen de grote horeca-zaken krijgen veel aandacht," zegt Paul ter Bruggen.