LIVEBLOG: "Sinds het begin van de metingen nog nooit in één maand zoveel mensen zonder baan

Bij jongeren was de daling met meer dan 100 duizend het grootst. Het aantal werklozen was in april 314 duizend. Dat is een toename met 41 duizend, onder wie 25 duizend jongeren. Dat meldt het CBS.

Het CBS meldt ook dat het vertrouwen van consumenten in april een historische deuk opliep. In mei neemt het consumentenvertrouwen verder af en komt uit op -31. Consumenten oordelen fors negatiever over het economisch klimaat in de afgelopen 12 maanden.

Met -31 ligt het consumentenvertrouwen in mei ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-5). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).