LIVEBLOG: "Nederlander besmet door contact met nerts"

Mogelijk is in Nederland voor het eerst een mens door een dier besmet met het nieuwe coronavirus. Het gaat om nertsen, zo heeft minister Carola Schouten (Landbouw) bekendgemaakt. Uit nieuwe resultaten van een lopend onderzoek op nertsenbedrijven is volgens haar aannemelijk dat één medewerker van een bedrijf geïnfecteerd is door een met corona besmette nerts.