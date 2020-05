LIVEBLOG: Gemeentes willen grotere terrassen in Leeuwarden en Sneek

De inspectie had meerdere meldingen gekregen over het bedrijf. Toen inspecteurs langskwamen, bleek dat de richtlijnen van het RIVM niet werden gevolgd. Dat begon al bij het inklokken: alle werknemers moesten 's ochtends in één keer door een smalle gang naar de grote hal lopen. Dat had in kleine groepjes gemoeten. En medewerkers hingen jassen en tassen op in een kleine kleedkamer. Er waren geen maatregelen om te voorkomen dat daar teveel mensen tegelijk waren.

Onder het werk en in de pauze hielden veel mensen zich niet aan de anderhalve meter afstand. "Ook hier worden zij niet aangesproken door de werkgever", zegt de inspectie. Die eist nu dat de werkgever maatregelen neemt. "Hij heeft een zorgplicht voor zijn werknemers en moet dus zorgen dat de werknemers zich aan de richtlijnen (kunnen) houden."

In totaal zijn er de afgelopen weken meer dan duizend meldingen binnengekomen over mogelijke overtredingen, zegt de inspectie. In de meeste gevallen komen werkgevers in beweging als er telefonisch contact wordt opgenomen. Bij de kwekerij in de Waadhoeke was dat niet zo.

De inspectie heeft nog geen boetes uitgedeeld.