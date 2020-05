Coronanieuws 20 mei: Leeuwarder terrassen vanaf 1 juni weer open

In de afgelopen 24 uur zijn er wereldwijd ongeveer 106.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus gerapporteerd bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat is het hoogste aantal in één etmaal sinds de uitbraak begon. Dat heeft WHO-voorzitter Tedros Adhanom Ghebreyesus woensdag bekend gemaakt.

Volgens hem is twee derde van de nieuwe besmettingen vastgesteld in slechts vier landen. "We hebben nog een lange weg te gaan in deze pandemie", zegt hij op een persconferentie. De voorzitter maakt zich vooral zorgen over de verspreiding van het virus in armere landen.

Mike Ryan, hoofd van het noodprogramma van de WHO, voegde daaraan toe dat wereldwijd het aantal besmettingen binnenkort meer dan 5 miljoen is. "Een tragische mijlpaal", zo zei hij.