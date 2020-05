SC Heerenveen biedt seizoenkaarthouders mogelijkheid voor compensatie

De club biedt haar vaste seizoenkaarthouders twee opties voor het verlengen. Een gouden en een zilveren variant. Bij een zilveren verlengmogelijkheid kunnen supporters een financiële compensatie tot 50% van de waarde van hun seizoenkaart krijgen, als er wedstrijden zonder publiek gespeeld worden. "Bij sc Heerenveen kunnen we ons goed voorstellen dat niet alle supporters onvoorwaardelijk hun seizoenkaart(en) kunnen of willen verlengen. De club kreeg dan ook ontzettend veel mailtjes, telefoontjes en berichtjes met de vraag of er meer verlengopties kunnen worden gecreëerd," schrijft de club.