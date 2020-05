Basisonderwijs mag weer helemaal open: "We zijn blij dat we alle kinderen weer mogen ontvangen"

"We zijn heel blij dat we alle kinderen weer mogen ontvangen en dat we elkaar weer allemaal kunnen ontmoeten in de klas", zegt Holwerda. "We wachten de komende weken nog af of er nog bijzondere uitkomsten zijn uit wat er de afgelopen weken gebeurt is. Als je kijkt naar de hygiënemaatregelen die we moeten nemen, lukt dat over het algemeen."

Het basisonderwijs heeft de afgelopen weken kunnen proefdraaien, vertelt Holwerda. "Met halve klassen werken gaat goed, hoe we dat straks met volle klassen gaan doen, daar zullen we nog een aantal andere maatregelen moeten nemen." Holwerda verwacht dat dat goedkomt. "Dat gaat lukken."

Anderhalve meter niet altijd mogelijk

Hoewel de scholen hun best doen, lukt het niet altijd om anderhalve meter afstand te houden. "De afstand van anderhalve meter tussen juf en een kleine kleuter, het is lastig om dat te handhaven. Dat moet je ook accepteren. Bij de oudere kinderen zien we dat het wel goed mogelijk is, dat ze dat van thuis uit heel goed meekrijgen."

Sommige leerkrachten zien het misschien niet zitten om weer voor een volle klas te staan. "Die gesprekken hebben we nu ook al gehad, soms hebben we collega's die thuis iemand hebben wonen uit een risicogroep, of ze hebben zelf bepaalde twijfels. Dan staat iedereen vrij in haar keuze daar maatregelen in te nemen, of te zeggen: het lukt me gewoon niet."