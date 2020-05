Gemengde reacties bij horeca-ondernemers: "Er moet meer maatwerk komen"

Vanaf 1 juni mogen de terrassen weer open en mogen de ondernemers dertig personen binnen hebben. Dat is volgens Op de Hoek niet genoeg. "Als ondernemers zijn we blij dat we weer wat kunnen doen, maar dertig man kunnen we economisch niks mee. We proberen wel open te gaan en dan hopen we samen met de politiek, de maatschappij en de ondernemers het nog beter te krijgen. Bij ons kunnen normaal wel 400 man eten", zegt Op de Hoek.

Volgens Op de Hoek kunnen bij hem binnen ook wel 100 man eten op anderhalve meter afstand. "Ik vind dat er absoluut maatwerk moet komen. Ze hebben nu gekozen voor maatregelen zodat we los kunnen, maar dat moet binnenkort naar maatwerk", zegt hij. "Anders komt het niet goed."

'Alle remmen los'

Hagting is een stuk positiever over de versoepelingen. "In feite is het alle remmen los en kunnen we gaan", zegt Hagting. Hij is al een tijd bezig om alles klaar te krijgen voor de heropening. "We hebben natuurlijk onze afhaalmogelijkheden, waarbij we al een beetje aan het proefdraaien zijn op basis van de anderhalvemetereconomie. Dat gaat goed. We zijn direct gaan nadenken over inrichtingseisen en dergelijke. Er zitten nog steeds wel onduidelijkheden in, omdat het nog niet helemaal duidelijk is wat de protocollen gaan inhouden", zegt hij.

Hagting had wel liever gezien dat de horeca al op de vrijdag voor Pinksteren open had gemogen. "Niet eens omdat we heel snel onze centjes willen verdienen, maar met name omdat er continu gesproken word over de druk in de publieke ruimte. Ik denk dat je nu in de periode van 12 uur tot 22 uur op 1 juni zoveel beweging gaat krijgen, die je eigenlijk neer had kunnen zetten vanaf vrijdag om 12 uur", aldus Hagting.