Veel bedrijven nog in onzekerheid over versoepelingen coronamaatregelen

"Het is heel afhankelijk van de sector. De horeca mag heel langzaam weer wat beginnen maar het is niet genoeg om de boel weer helemaal aan de praat te krijgen. Sectoren die we ook hier in Fryslân zien, de industrie, vervoer, dat pruttelt nog wel, maar die zijn heel bang dat de grote klap na de zomer komt", zegt Fortuin.

Onzekerheid

Voor sommige sectoren is er nog veel onzeker. "Er is best veel angst onder de ondernemers, die zeggen: kan ik wel weer beginnen? Veel bedrijven zeggen: er is wel een stukje duidelijkheid gekomen, maar er zijn ook nog heel veel die niet weten hoe het komt."

Zowel de ondernemers zelf als de werknemers worden daar onrustig van, zegt hij. "We zien dat veel werknemers ongerust zijn, veel worden ook benaderd door werkgevers die zeggen, jullie moeten salaris inleveren, of vakantiegeld, of we moeten reorganiseren. Op moment dat een werkgever onrustig wordt, gaat dat over op de werknemers."

Grote bedrijven krijgen later problemen

Volgens Fortuin zijn het op moment vooral de kleine bedrijven die het lastig hebben. "Kleinere bedrijven hebben acute problemen, na de zomervakantie komen de grote bedrijven aan de orde, dan hebben we het over metaal, de bouw, en andere sectoren. Je ziet ook vraaguitval, mensen geven op moment geen geld uit, ze kopen geen nieuwe auto."

Ontslagboete

Het kabinet wol mogelijk de zogenoemde ontslagboete schrappen. De vakbonden zijn daar op tegen, zegt Fortuin. "We hebben een fundamenteel verschil van inzicht over het schrappen van de ontslagboete. Als je de werknemers onder de regeling ontslaat, moet je een boete van 50% betalen. Het kabinet heeft gezegd: wij willen van die boete af, wij hebben gezegd: houdt die regeling in stand want dat houdt mensen aan het werk."