Sybrand Buma: "Dit gaat alleen goed als we blijven beseffen dat er een virus is"

Buma waarschuwt dat ondanks het feit dat er nu meer zaken opengaan, we nog altijd te maken hebben met het virus. "Pas tot er een vaccin is, waart dat virus rond. Alles wat we kunnen verruimen danken we aan hoe we ons gedragen. Er kan alleen meer open als we ons aan de regels houden. Er mag meer, maar we moeten ons aan de regels houden", zegt Buma.

De burgemeester van Leeuwarden is blij met hoe het tot nu toe gaan in Fryslân. "Friezen, jullie deden dat ontzettend goed. Laten we dat ook blijven doen, dan gaan we op het mooie pad van meer dingen doen. Ouderen bezoeken, steeds meer op pad gaan."

Horeca

De horeca gaat op 1 juni weer open. De terrassen mogen open en de zaken mogen dertig mensen in de zaak hebben. Veel ondernemers hadden echter graag gezien dat de versoepelingen al voor het pinksterweekeinde zouden gelden.

"Het punt van het pinksterweekend is dat de angst is dat er heel snel en heel veel mensen naar de terrassen gaan. Dan moeten we na dat weekend al zeggen: dit is niet beheersbaar. We willen het vanaf 1 juni meteen goed doen, zodat we door kunnen en we vanaf 1 juli verder kunnen versoepelen. Daar is heel bewust voor gekozen", aldus Buma.

"Ik begrijp heel goed de pijn van de ondernemers, tegelijkertijd zie ik dat de gemeentes alles doen om extra terrassen te maken als daar ruimte voor is", zegt Buma. In Leeuwarden zullen ze proberen om de ondernemers meer ruimte te geven voor hun terrassen.

Hoe het uiteindelijk precies zal lopen op 1 juni weet Buma niet. "Ik hoop dat het goed gaat, maar ik weet het niet zeker. Mijd de drukte als dat kan. Als we dat doen, kunnen we verantwoord open. De ondernemers hebben het nodig en wij hebben de terrasjes nodig", zo zegt Buma.