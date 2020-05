Kabinet vervolgt verdere versoepeling van coronamaatregelen

"Het is verantwoord om de stappen te zetten die we in de routekaart hebben afgekondigd", volgens de premier. "De ruimte die er nu is, hebben we met elkaar verdiend. Maar, versoepeling maakt het nog belangrijker om ons aan de regels te houden."

Volgens de premier is de daling van het aantal coronapatiënten op de intensive care en het lagere aantal besmettingen de belangrijkste reden voor een verdere versoepeling. De economische gevolgen zijn volgens de minister-president ook te groot, als er de komende tijd geen versoepeling komt.

Restaurants, terrassen en bioscopen weer open

De verdere versoepeling betekent dat cafés, restaurants en bioscopen vanaf 1 juni weer open kunnen. Mensen mogen weer plaats nemen op het terras, maar wol aan tafeltjes en op anderhalve meter afstand. In cafés en restaurants geldt dat er maximaal dertig personen binnen mogen zijn.

Ook middelbare scholen kunnen op 2 juni weer open. Scholen van basisonderwijs en opvanglocaties mogen na 8 juni weer helemaal open.

Meer bezoek verpleeghuizen

Vanaf 25 mei mogen verpleeghuizen weer bezoek ontvangen. Iedereen die er klaar voor is en voorbereid is mag de deuren weer beperkt open zetten voor bezoek. Alleen als het geen besmetting in het verpleeghuis is, mag elke bewoner een bezoeker ontvangen. Uiterlijk op 15 juni moeten alle instellingen weer een 'vorm' van bezoek kunnen ontvangen.