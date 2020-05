Vertraging voor bouw nieuw Cambuurstadion: niet eerder dan april 2022

De bouw van het nieuw te bouwen Cambuurstadion loopt vertraging op. Dat schrijft het college van B en W aan de Leeuwarder gemeenteraad. In juli 2017 stemde dezelfde raad in met de komst van het nieuwe stadion dat in december 2021 klaar moest zijn. Dat wordt nu, als alle partijen akkoord zijn, pas in april 2022.