Drie maanden vertraging voor bouw nieuw Cambuurstadion: 'Verdomd vervelend'

De vertraging komt doordat er nog geen akkoord is tussen SC Cambuur en Stadionontwikkeling Cambuur, de SOC, zo schrijft het college aan de raad. Ook de financiering is nog niet helemaal rond. Tussen de club en de SOC is nog geen akkoord over hoe het nieuwe stadion er nu precies uit komt te zien.

Daardoor kan er nog geen duidelijkheid komen over hoe het stadion precies afgemaakt wordt, en op welke termijn. Zolang al die onzekerheid er is zal er geen grond van de gemeente overgedragen worden en zal de gemeente vooralsnog geen nieuwe verplichtingen aangaan voor het bouwklaar maken van de openbare ruimte.

'Verdomd vervelend'

Cambuur-directeur Gerald van den Belt zegt de vertraging 'verdomd vervelend' te vinden. "Ik had het liever anders gezien, maar het is niet anders." Van den Belt verwacht echter dat het bij deze drie maanden vertraging blijft en dat het stadion niet nog later opgeleverd wordt. "Ik heb er vertrouwen in dat de plooien de komende periode kunnen gladstrijken. Er is iets meer tijd nodig."