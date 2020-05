Schoolbestuurder verbaasd door uitgelekt kabinetsbesluit: "Het wordt een hele hocus pocus"

De basisscholen mogen vanaf 8 juni weer helemaal open. Dat is een van de maatregels van het kabinet die al uitgelekt is. Schoolbestuurder Albert Helder van Proloog is verbaasd door het besluit. "We zijn pas vanaf 11 mei bezig. Ze willen het eerst goed monitoren, maar het is nog maar een korte tijd. Ik had eigenlijk gehoopt en verwacht dat we dit dus eerst door zouden zetten", aldus Helder.