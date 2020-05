Bouw zonnepark Oosterwolde kan weer verder

Volgens de milieu-organisatie had de gemeente Ooststellingwerf te weinig rekening gehouden met het karakteristieke gebied waar het zonnepark komt. Het ligt in een cultuur-historisch beekdallandschap, dat daar nu schade van heeft, aldus de milieufederatie. Die vindt dat er te weinig is gekeken naar andere locaties.

Inpassen in omgeving

De rechter stelde GroenLeven in het gelijk. Het zonne-energiebedrijf zal het park inpassen in de omgeving. Er komen houtsingels en waterpartijen met natuurvriendelijke walkanten. Tussen de zonnepanelen komen velden die worden ingezaaid met inheemse bloemen.