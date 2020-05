Omrop TIP: Extra Fryslân Hjoed met reactie Buma op persconferentie

In de persconferentie maken premier Rutte en minister De Jonge bekend hoe de verdere versoepeling vanaf 1 juni eruit zal komen te zien. De twee ministers komen onder meer met informatie over het openbaar vervoer, de heropening van de middelbare scholen, musea, en de horeca en terrassen.

Reacties betrokkenen

Naast Buma komen ook andere betrokkenen aan het woord in deze extra uitzending. Verslaggever Hayo Bootsma is in Makkum bij recreatiepark Holle Poarte. Ook horeca-ondernemer Joris Hagting van restaurant Aan de Gracht in Sneek zal ingaan op de aangekondigde versoepelingen van het kabinet.

Verslaggever Gerrit de Boer peilt in Drachten de stemming bij CNV-voorzitter Piet Fortuin. Hoe heeft hij gekeken naar de persconferentie van het kabinet?

Ook in het onderwijs worden er verschillende versoepelingen verwacht. Docent Gatse Hylkema van CSG Ulbe van Houten uit Sint-Anne zal zijn licht schijnen op die versoepelingen.

Ook te volgen op internet en radio

De extra uitzending van Fryslân Hjoed is om 19.00 uur ook te volgen op internet en op de radio.