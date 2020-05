Molen De Rat in IJlst krijgt grote opknapbeurt

Het nieuwe hout voor de molen is deels zelf gezaagd. "Al het hout dat wordt gebruikt, waar mogelijk, produceren wij zelf", vertelt molenaar Symen Jellema. De molen is een van de laatste zaagmolens die nog in bedrijf is. Maar dinsdagochtend blijft de molen stil. "Het mooiste, maar ja Piet zei al "geen wind", dan hadden wij even moeten zagen. Dat doen wij altijd."

"Pothok"

Naast het dak is ook het 'pothok' gerestaureerd. "Dat zit helemaal bovenin, waar de as naar binnen gaat en waar de wieken aan vast zitten", vertelt Jellema. "Daar bestaat de kans op inwateren. Dat 'pothok' zit daar omheen getimmerd en daar zit een kraag in die voorkomt dat het inwatert." Het 'pothok' was versleten en moest daarom worden vernieuwd.