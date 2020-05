Noardeast-Fryslân en Dantumadiel: 'Gemeentefonds moet beter verdeeld worden'

De gemeentes Dantumadiel en Noardeast-Fryslân vinden dat het geld in het gemeentefonds beter en eerlijke verdeeld moeten worden. Gemeentes krijgen geld uit die pot zodat ze hun taken uit kunnen voeren. Het Rijk wil het geld nu anders verdelen. Hoe precies is nog niet duidelijk, maar er wordt gezegd dat er een verschuiving komt van geld van het platteland naar de stad en ook van oost naar west.