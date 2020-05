Genezen asielzoekers weer terug naar Sneek

Een gedeelte van de groep asielzoekers met corona, die vorige week van het azc in Sneek moest verhuizen naar Zoutkamp, mag weer terug. Het gaat om mensen die bij de eerste testronde in het azc met het virus besmet bleken te zijn. Ze zijn genezen en niet meer besmettelijk en hoeven daarom niet meer in isolatie, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).