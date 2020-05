Leeuwarder hogeschool NHL Stenden doet opening gefaseerd

Een extra obstakel voor het weer opstarten van de lessen is dat studenten niet in de spits gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Het kabinet heeft gezegd dat studenten zo weinig mogelijk met de bus of trein naar school moeten komen, en als het niet anders kan dan alleen tussen 11.00 en 15.00 uur.

"Dat maakt de puzzel voor ons natuurlijk nog wel een stukje groter," zo zegt Van der Hoek. "Heel veel van onze studenten komen met het openbaar vervoer, zelfs als ze in de stad wonen. Als ze alleen tussen 11.00 en 15.00 uur in de bus mogen, moet je dus je lestijden daar op aanpassen." Dat zou volgens Van der Hoek betekenen dat de lessen die worden aangeboden of tussen die twee tijden worden aangeboden of 's avonds als de spits weer is afgelopen. "Dan mogen de studenten ook weer in het OV reizen, maar het maakt het allemaal wel een stuk ingewikkelder."