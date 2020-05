Kamerlid De Vries: "Snel in overleg, capaciteit veerdiensten is bottleneck"

De Vries begrijpt goed dat Doeksen zich aan de coronamaatregelen moet houden, maar denkt dat vaker varen misschien wel een oplossing is. "Maar ik weet niet of de rederij dat kan doen. De drukte moet ook niet te groot worden."

"Doeksen denkt mee"

Volgens directeur Paul Melles van Doeksen is het niet eerlijk om de schuld bij de rederij te leggen. "Wij snappen volledig de pijn die het eiland heeft. Dat wij niet meedenken of helemaal niks doen, dat is pertinent niet waar. Wij proberen op alle mogelijke manieren een oplossing te bedenken. Feit is wel: er wordt van ons verwacht dat wij verantwoord met die coronamaatregelen omgaan, en dat heeft inderdaad enorme beperkingen met betrekking tot de capaciteit van de veer."