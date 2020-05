FNP Leeuwarden: "Fysiek samenkomen onverstandig en bovendien verkeerd signaal naar buiten"

De FNP-fractie in de gemeente Leeuwarden vindt het een slechte zaak dat de gemeenteraad weer fysiek wil samenkomen. Nu de coronamaatregels langzaamaan worden versoepeld, is de fractievoorzitters gevraagd om elkaar op één locatie te ontmoeten, bijvoorbeeld in WTC Expo of Neushoorn. De meeste partijen zien dat wel zitten. Er moet nog officieel worden gestemd, maar de FNP vindt het heel onverstandig en zegt dat er bovendien een verkeerd signaal wordt afgegeven.