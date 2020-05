Wachtlijsten MCL wel drie maanden, zorgpersoneel wordt al volledig ingezet

"We hebben een hele periode patiënten niet kunnen zien", vertelt Marit Wagenaar. Zij is unithoofd van het centrum orthopedie van het MCL. "Sinds half mei zijn wij de zorg weer aan het opstarten, maar dat moet natuurlijk met inachtneming van de coronamaatregelen."

Capaciteit meer dan gehalveerd

Het ziekenhuis MCL, met ook een vestiging in Harlingen, kreeg voor de coronacrisis gemiddeld zo'n twintig patiënten per uur. Nu zijn dat er nog maar acht. Het aantal patiënten dat in het MCL terecht kan, is dus meer dan gehalveerd.

"We zijn eerst begonnen met het inplannen van patiënten van februari", volgens Wagenaar. "Er wordt gekeken naar de patiënten die het langst op de wachtlijst staan. Ook proberen we zo veel mogelijk telefonisch te doen. Dit is vooral om te zorgen dat niet iedereen tegelijk het ziekenhuis in hoeft."

Als mensen ernstige klachten hebben, kunnen ze natuurlijk ook eerder worden geholpen. De specialisten kijken kritisch naar de klachten van patiënten en beoordelen of ze eerder of later kunnen worden geholpen.

"Zorgpersoneel volledig ingezet"

De wachtlisten sneller wegwerken, door bijvoorbeeld ook in het weekend en 's avonds door te gaan, is geen optie, volgens Wagenaar. "Op dit moment hebben we namelijk nog steeds de zorg voor de coronapatiënten en tevens de triage bij de ingang. Het zorgpersoneel wordt al volledig ingezet."