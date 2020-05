Syb & Henk: fietsend en zingend de 11 steden bij langs

De fietsactie wordt georganiseerd in samenwerking met provincie Fryslân voor het project 'Fryslân yn Ferbining'. Gedeputeerde Douwe Hoogland: "De coronacrisis heeft een grote impact op de leefbaarheid in onze provincie. Met Fryslân yn Ferbining willen wij de gemeenschap bemoedigen en mensen verder helpen in deze moeilijke tijd. De bijdrage van Syb en Henk is daarin een geweldig initiatief."

Het startsein wordt gegeven in de Swettehaven in Leeuwarden, donderdagochtend om 7:15 uur. Om 21:00 uur heeft het afsluitende optreden plaats in Leeuwarden.