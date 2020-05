Grutto-onderzoeker vindt veel leeggegeten nesten

Bij de Vissersboeren en de Lange Hoek tussen de Gaastmeer en Heeg lijkt het zo slecht nog niet, maar dat is dan ook het beste gebied als het om weidevogels gaat. Maar verder is een "vreemd jaar", zegt de onderzoeker die niet de meeste hoop heeft op een goede afloop.

"De predatoren zullen ook wel een tal van de kippen meenemen en als die kippen groter willen worden, moeten die ook eten. En als zij al wat groter zijn, kunnen dat wormen zijn en met de droogte zijn die er bijna niet. Het lijkt ook niet op dat er de komende maand nog wat water aan zit te komen. Dit wordt een rampzalig jaar, maar dat was ook wel wat verwacht", waarmee Van der Velde verwijst naar de predatiegolf na het sterke muizenjaar in 2014.

Bestrijding van predatie

Wat er in het gruttogebied Idzega gebeurt, is ook niet uniek. Vanuit heel Fryslân komen er meldingen en meestal gevolgd door de oproep om de roofdierenstand korter te houden. Maar Van der Velde twijfelt daar over: "De wereld is zo erg aan het veranderen dat ik mij ook wel eens afvraag of dat überhaupt nog te keren is. Je ziet de steenmarter opkomen, de vos was tien jaar geleden al een probleem aan het worden en die loopt ook nog steeds om. En je ziet ook de das hedendaags in de weides wat eigenlijk ook een dier van zandgronden is."

"Er verandert zoveel en ik weet niet of je daar met predatiebestrijding nog het verschil in kan maken. Er wordt natuurlijk wel van alles geprobeerd. Sinds een aantal jaar is er als experiment een steenmarter ontheffing die op meerdere plekken wordt uitgevoerd. Het lijkt op zichzelf wel heel positief uit te pakken, maar ook dit jaar hoor ik uit die gebieden dat daar de nesten nog steeds leeggegeten worden. Je ziet dat andere predatoren het gewoon overnemen."