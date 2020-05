Videodagboek: "In plaats van in een repetitielokaal kun je buiten repeteren"

Janneke de Haan is freelance teäterregisseur en makket muzikale lokaasjefoarstellingen. De hjoeddeistige foarm fan teäter kin no net bestean en dêrom siket Janneke nei nije wizen om teäter en keunst te meitsjen. Sy is der fan oertsjûge dat keunst yn dizze perioade net mist wurde kin, om’t it treast en ûntspanning biedt.