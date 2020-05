Noord-Friese Winkeltjesroute coronaproof weer open: "Wij staan te popelen"

De eigenaren van de bij de Noord-Friese Winkeltjesroute aangesloten winkeltjes en ateliers hebben verschillende maatregels genomen, zodat klanten er coronaproof kunnen neuzen. Dorian Hofker van servieswinkel 'Bij de Pastorie' in Reitsum: "De ondernemers hebben posters op de ramen om te wijzen op de coronamaatregels, desinfectiemiddel staat klaar en er staan strepen op de grond. Alles om de maatregels te garanderen."

Route aan de Waddenkust

De Noord-Friese Winkeltjesroute is een 60 kilometer lange route langs bijzondere winkeltjes en ateliers in verschillende dorpen in Noord-Fryslân. De route loopt langs de Waddenkust van Hallum naar Burdaard. Mensen kunnen aan de hand van een routekaart met de fiets of auto bij de deelnemende zaakjes langs. In 2018 werd het vijfjarig bestaan van de route gevierd.

Volgens Hofker is het ondanks de coronamaatregels nog altijd lekker neuzen bij de winkeltjes. "Er is altijd wel wat moois te zien. Het zijn allemaal bijzondere winkeltjes, ateliers en een kaasmakerij. je kunt er leuke dingetjes kopen, bijvoorbeeld speciaal serviesgoed, brocante of glas-in-lood. Bovendien is het nooit heel druk bij onze winkels op het platteland."

Normaalgesproken was de winkeltjesroute altijd op de laatste zaterdag van de maand, naar nu zijn de winkeltjes iedere donderdag, vrijdag en zaterdag open. "De winkeleienaren willen graag weer aan de slag en de mensen willen er graag op uit. Kijk, mensen moeten ons niet vergeten en juist nu is het lekker rustig winkelen bij ons, rustiger dan in de stad."