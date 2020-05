Online conferentie Vonketon levert verschillende concrete ideeën op

Vonketon werd vorige week donderdag en vrijdag gehouden. De conferentie heet als doel om plannen te ontwikkelen voor een duurzame toekomst na de coronacrisis. En dat wordt gedaan op basis van 17 uitgangspunten van de Verenigde Naties voor bijvoorbeeld de aanpak van armoede en onderwijs voor iedereen. De ideeën moeten zo concreet mogelijk zijn.

De organisatie noemt de conferentie een succes en is tevreden over de uitkomsten. Volgens Heleentje Zwart van de organisatie hoeven mensen niet lang te wachten op de concretisering van sommige ideeën. "Wachten is er niet bij en iedereen kan meedoen", zegt ze enthousiast. Zwart ziet wil dat niet alles zonder problemen is verlopen. Zo ging de presentatie van de resultaten niet geheel vlekkeloos. Ook bij de conferentie zijn er wel wat zaken misgegaan, maar over het geheel zijn Zwart en het gehele team van de organisatie meer dan tevreden. "We hebben zoveel mailtjes van deelnemers ontvangen die enthousiast zijn geworden. Dat is prachtig", zegt ze. Volgens haar is ee nconcpet van een online conferentie absoluut voor herhaling vatbaar.