LIVEBLOG: Kabinet vervolgt verdere verruiming vanaf 1 juni

Aan het systeem waarmee het RIVM de verspreiding van het coronavirus in de gaten houdt, de zogenoemde Infectieradar, werken intussen 30.000 mensen mee, met of zonder klachten. Met name nu de coronamaatregelen stapje voor stapje worden versoepeld, is het van belang dat nog meer mensen zich aanmelden, zo zegt het instituut. Het RIVM zou het liefste zien dat er meer dan 100.00 mensen meedoen.

De bestrijding van het virus lijkt, afgaande op de cijfers, succes te hebben. Maar hoe meer mensen aan de radar meedoen, het liefst zo verspreid mogelijk over het hele land, hoe eerder en beter een eventuele opleving van het virus kan worden opgespoord en aangepakt . Er zijn veel mensen die bij milde klachten naar de dokter gaan, dus via de weg komt over die mensen geen informatie.

Deelnemers aan de radar geven één keer per week door of zij in de afgelopen zeven dagen koorts hebben gehad. Ook als mensen geen klachten hebben, melden ze dit.

De Infectieradar begon in maart met 22.000 deelnemers. Er kunnen maximaal 150.000 mensen aan meedoen. Potentiële deelnemers krijgen eerst vragen over hun achtergrond en daarna elke week een e-mail of ze klachten hebben en welke dat zijn.