LIVEBLOG: Horeca niet vóór 1 juni open, volgens ingewijden

De horeca mag niet eerder dan 1 juni opengaan en dan pas vanaf het middaguur. Het kabinet neemt dinsdag het advies hierover van de veiligheidsregio's over, melden ingewijden maandagavond aan het ANP. Het kabinet kondigde eerder aan dat onder meer de horeca vanaf 1 juni beperkt open kon gaan als het coronavirus voldoende in bedwang is. Dinsdag besluit het kabinet volgens ingewijden dat ook de andere aangekondigde versoepelingen doorgaan, zoals de beperkte opening van musea, culturele instellingen en het voortgezet onderwijs. Omrop Fryslân zendt dinsdagavond om 19.00 uur de persconferentie live uit en spreekt aansluitend in de studio verder met onder andere Sybrand Buma, voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân.