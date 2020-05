LIVEBLOG: GGD geeft niet meer dagelijkse updates, horeca niet vóór 1 juni open

Het kabinet moet bij het coronabeleid niet alleen kijken naar ziekenhuisbedden, maar ook naar gezonder leven. Daartoe roepen onderzoekers van TNO en het Leids Universitair Medisch Centrum op in Trouw. Volgens de wetenschappers is juist een gezonde leefstijl belangrijk om complicaties bij een virusinfectie te voorkomen. Zij pleiten voor meer aandacht en geld voor bevordering van een gezonde leefstijl, onder meer om de schade bij een eventuele tweede of derde golf te beperken.

Wat precies de invloed is van gezond leven op het verloop van Covid-19, is niet bekend. Maar aanwijzingen dat gezonde voeding, voldoende bewegen en goede nachtrust effect hebben, zijn er wel. Bij veel patiënten onder de 70 zijn gezondheidsproblemen als hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten de reden dat zij in het ziekenhuis of op de ic belanden. Juist deze aandoeningen zijn met leefstijl te genezen én te voorkomen, stellen de onderzoekers in een notitie die ook wordt gesteund door Vereniging Arts & Leefstijl, AMC, Radboud UMC, Menzis en Kenniscentrum Sport & Bewegen.