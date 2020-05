Vier Friese jongens willen vijf elfstedentochten volbrengen in 2020

Het idee ontstond een jaar geleden in de keet, waar ze elkaar van kennen en elkaar treffen. "Toen vertelde een vriend van ons dat hij met de fietselfstedentocht in elke stad een biertje had gedronken. Hij zei dat de uitdaging er nu wel wat vanaf was. Met een biertje op en allemaal maar wat op elkaar inpraten, kwamen we erop er dan drie te doen en uiteindelijk zijn we bij vijf beland. Toen hebben we vijf elfstedentochten uitgezocht, waaronder de Weissensee en vanaf morgen (dinsdag, red.) zullen we wandelen", zegt Sander Spijksma uit Schettens.

En dat alles voor het goede doel. "Wij doen het voor het Foppe Fonds. Die zetten zich in voor gehandicapte kinderen die niet mee kunnen komen met sporten met de gewone kinderen. Die geven ze dan de mogelijkheid om wel te kunnen sporten", zegt Sander.

Tattoo

De mannen starten dinsdag met de eerste etappe van de wandelelfstedentocht van Leeuwarden naar Sloten, zo'n 49 kilometer. Sander verwacht dat ze dit keer alle vier aan de streep van de elfstedentocht zullen komen. "Ik verwacht het wel, we gaan van het positieve uit, maar het zal heel lastig worden. Het lopen ligt ons wel het meest, dus daar beginnen we met goede moed aan. Die zien we wel zitten. Maar het steppen wordt nog een hels karwei en om dat dan op te volgen met het fietsen helemaal", zegt hij

En voor wie het niet haalt volgt een permanente straf. "Die krijgt een tattoo met 'Niet geslaagd 2020'. Er zijn al twee die een tattoo hebben verdiend", aldus Sander.