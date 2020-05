KAART: Welk zwembad in Fryslân is open?

Reserveren verplicht

Veel zwembaden kunnen na een paar aanpassingen weer open. Zo moet je bijvoorbeeld van te voren reserveren als je wil zwemmen. Ook roepen zwembaden op om je thuis al af te spoelen en om te kleden. Verder moeten er verplichte looproutes in en om het gebouw worden gevolgd.

leszwemmen

Zwembad Kalverdijkje en zwembad De Blauwe Golf in Leeuwarden zijn vorige week weer begonnen met leszwemmen en banenzwemmen. Zwembad De Klomp in Wommels begint 2 juni weer met les- en banenzwemmen.

Nog dicht

Openluchtzwembad De Dobbe in Noordwolde blijft in elk geval tot 1 juni dit jaar gesloten. Zwembad It Gryn in Stiens en zwemcentrum Rolpeal in Workum blijven in elk geval dicht tot 1 juni. Zwembad De Blauwe Kamp houdt het hele jaar de deuren gesloten.

Opening onzeker

Verder is er ook nog een aantal zwembaden dat nog niets kan zeggen over wanneer ze weer open zullen, bijvoorbeeld zwembad It Paradyske in Kollum. Ook zwembad Haulewelle in Haulerwijk, zwembad Ny Sudersé in Lemmer en zwembad Dúnatter op Schiermonnikoog.

Op de website en Facebookpagina van het zwembad kun je alle genomen maatregelen nog eens nalezen.