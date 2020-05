Crowdfundings-actie voor Leeuwarder filmhuis Slieker

Het Leeuwarder filmhuis hoopt met de actie 30.000 euro binnen te halen. "De afgelopen weken hebben we natuurlijk nul inkomsten gehad. We kunnen hopelijk, dat horen we morgen officieel, vanaf 1 juni weer open. Dat is wel minimaal, omdat we ons aan de anderhalve meter moeten houden. Dat betekent in onze filmzalen dat er echt maar een handje vol mensen naar binnen kan. We halen niet eens dat maximum van dertig personen. Dat betekent dat wij de vaste lasten niet financieel kunnen dekken nu", zo zegt Loes Brinkman van Slieker.

Volgens Brinkman staat Slieker op omvallen. "Als we niks zouden doen, dan wel. We hopen natuurlijk hier met deze campagne een deel van de problemen weg te halen. Daarnaast hopen we natuurlijk ook op geld van de nationale overheid", zegt Brinkman. "Het is wel spannend, vooral hoe lang de anderhalve meter gaat duren. Als er versoepelingen komen, dan zal het van dertig man naar honderd man per zaal zijn. Maar dat kan sowieso niet in onze zalen, die zijn gewoon te klein. Het kan best zo zijn dat het heel lang gaat duren en dan wordt het wel problematisch."

Bekende gezichten

Het filmhuis wordt gesteund door de Friese acteurs Peter Tuinman en Joke Tjalsma. "We hebben van te voren natuurlijk gezocht naar een manier om onze boodshcap goed over te brengen naar het publiek. Wij dachten dat kunnen we als team wel vertellen, maar dat komt natuurlijk veel beter over als bekendere gezichten dat vertellen", zo zegt Brinkman

Mensen die de actie willen steunen kunnen terecht op de website van Slieker.