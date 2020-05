Van der Velde over interesse Feyenoord voor Veerman: "Zonder kloten naar de hoerenkast"

"Gigantische problemen"

SC Heerenveen-voorzitter Cees Roozemond zei afgelopen week dat de financiële situatie bij SC Heerenveen niet zo erg is als bij FC Groningen. Daar hebben ze elf medewerkers ontslag gegeven om de coronacrisis te overleven. Riemer van der Velde denkt dat de problemen in het Abe Lenstra Stadion net zo groot zijn. "Groningen heeft een operationeel verlies van twee miljoen jaarlijks. Jammer genoeg is dat bij Heerenveen de afgelopen jaren opgelopen naar 6,2 miljoen. Voordat je spelers niet meer hoeft te verkopen, moet je eerst het operationeel verlies wegwerken. Dit vertaalt zich naar liquide middelen, dus wat je in je beurs hebt. Heerenveen heeft wat meer verkocht, dus ligt net voor op Groningen. Ik denk dat ze beiden een probleem hebben, omdat ze een operationeel verlies heben", vertelt Van der Velde.

Sterker nog, bij alle betaald voetbalclubs is de nood hoog. "Het betekent alle hens aan dek bij de clubs. Het is zorgwekkend voor het betaalde voetbal in Nederland. De gemiddelde club, en dan praat ik niet in het bijzonder over Heerenveen, doet daar vrij laconiek over. Ik vind dat er gigantische problemen liggen."