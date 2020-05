Ondernemers Vlieland en Terschelling willen snel meer capaciteit op veerboten Rederij Doeksen

"Verloren zomer"

Gedeputeerde Avine Fokkens was onlangs op werkbezoek op Vlieland en zei dat ze zich de zorgen van de ondernemers goed kan voorstellen. "De mensen zijn afhankelijk van het toerisme. Het voorseizoen is al grotendeels verloren, een verloren zomer gun ik ze zeker niet." Fokkens is daarom graag bereid om met Rederij Doeksen en de eilander ondernemers te kijekn of er ook wat kan worden gedaan aan de beperkte capaciteit.

Ze kan het daarbij wel waarderen dat de eilander ondernemers actief meedenken en met voorstellen komen voor meer capaciteit. Fokkens haakt er wel aan toe dat de provincie Doeksen geen oplossingen kan opleggen. "De concessie ligt niet bij ons, maar we hebben het Rijk al gevraagd om goed te kijken naar voldoende capaciteit op de veerboten naar de eilanden."