Drie dagen cel voor fraude met zegelboekjes

Bij de supermarkt in Bilgaard in Leeuwarden liep ze tegen de lamp. Andere vestigingen in Harlingen, Franeker en Leeuwarden hadden al voor haar gewaarschuwd. De fraude werd ontdekt omdat de kleur en de grootte van de zegels niet overeenkwamen met de originele.

De vrouw verklaarde dat ze 20 euro voor een zegelboekje zou krijgen als het haar zou lukken om de boekjes in te leveren. Een boekje is 52 euro waard. De Rotterdamse had al drie dagen in voorarrest gezeten en dat vond de rechter voldoende. Verder kreeg ze een voorwaardelijke werkstraf met een proeftijd van drie jaar.