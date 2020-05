Inschrijving voor Fries songfestival Liet 2020 begonnen

De inschrijving voor het Fries songfestival Liet 2020 is deze week 'gewoon' begonnen. Muzikanten die mee willen doen, kunnen voor 1 juli een lied insturen. Het lied moet in het Fries of in een Friese streektaal geschreven zijn. De finale van het festival vindt dit jaar plaats op vrijdag 6 november in Poppodium Neushoorn in Leeuwarden.