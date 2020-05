Drie winnaars schrijfwedstrijd StUFT bekendgemaakt

Er zijn winnaars in drie categorieën. Het stuk 'Warschau is sa'n moaie stêd' van auteur Sietse de Vries is het beste stuk in de categorie 'beste avondvullende stuk'. André Beeksma won met 'Pake wol wer heit wêze' in de categorie "beste eenacter' en Aly Cnossen schreef het beste kinderstuk met haar bijdrage 'Drakebloed'. Alle winnende stukken zullen worden uitgegeven door StUFT. Verder krijgen de winnaars een geldbedrag toegekend. De prijsvraag werd uitgeschreven naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van StUFT.