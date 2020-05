Dirk Dijkstra in Zweden: "Coronamaatregelen? Nog niets van gemerkt"

"We hebben een mooi vrij leventje. We hebben hier geen beperkingen", vertelt Dijkstra. "Iedereen is wel voorzichtiger geworden, maar verder is er niets veranderd. De enige beperking is dat we niet langer dan twee uur mogen rijden met de auto. Maar we mogen gewoon bij elkaar zijn. En ook het werk gaat gewoon door."

Grote zorgen over de economie zijn er niet. "Het is minder dan in de rest van Europa." Zijn zoon gaat niet meer naar school, maar volgt online lessen thuis en gaat één dag per week naar school voor de praktijklessen.

Het lijkt wel alsof het coronavirus de Zweden minder hard treft. "We zitten op dit moment op een dikke drieduizend mensen die zijn overleden vanwege het virus. Er zijn zo'n 1600 mensen die op de IC liggen. Maar we hebben in principe geen problemen met de gezondheidszorg, zegt onze regering. In onze stad zijn maar dertig mensen besmet."