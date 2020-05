Geen nieuwe coronasterfgevallen, wel zes nieuwe mensen besmet

Er zijn de afgelopen dagen zes mensen positief getest op het coronavirus in Fryslân. Dat meldt GGD Fryslân. Daarmee komt het volledige aantal mensen bij wie het virus met een test vastgesteld is in Fryslân uit op 577 mensen. Bij de GGD zijn geen nieuwe sterfgevallen gemeld. Dat betekent dat tot nu toe 64 mensen in Fryslân volgens de officiële gegevens zijn overleden aan het coronavirus.