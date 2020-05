Sanitairgebruik dagrecreatie toegestaan na vervuiling poepen in natuur

Poep in de bosjes

"Ik zal jullie de foto's en details besparen", zegt Albert Hendriks van toerismebureau Friesland-Holland. "Maar die poep in de bosjes is bijzonder onsmakelijk." En toch begrijpt Hendriks het ook wel dat het gebeurde, want als mensen er met het mooie weer op uit trekken, moeten ze ook een keertje naar het toilet onderweg. Vanwege de coronamaatregelen waren die sanitaire voorzieningen echter gesloten.

"Vervuiling bestrijden"

Sinds 14 mie mochten de toiletten echter weer open en veel recreatie-ondernemers waren daar erg blij mee. Maar al redelijk snel bleek dat mensen die een dag op pad zijn wel gebruik maken mogen van de toiletten, maar een overnachtende campinggast niet. Tot grote frustratie van ondernemers.

Leeuwarder burgemeester Sybrand Buma is voorzitter van Veiliggheidsregio Fryslân. Hij begrijpt de verwarring. "Het probleem zit hem juist daarin dat wij de vervuiling in de natuur wilden tegengaan. Daarom zijn de wc's voor dagjesmensen geopend, maar de maatregels om het coronavirus tegen te gaan, blijven van kracht voor overnachtende toeristen. Als er geen individuele sanitaire voorzieningen zijn, dan kunnen ondernemers in ieder geval tot 1 juli geen sanitaire voorzieningen aanbieden. "De ernst van het coronavirus moeten we wel voor ogen houden en daarom gelden deze regels, ook al is het misschien moeilijk om uit te leggen."