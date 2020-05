ROC Friese Poort: "Geef MBO'ers een kans op de arbeidsmarkt"

"Op dit moment redden we het nog net met stages, want we zitten vlak voor de zomervakantie", vertelt Remco Meijerink van het college van bestuur van ROC Friese Poort. "Stages die niet doorgingen, hebben we kunnen opvangen met vervangende opdrachten. Maar als het na de zomervakantie zo doorgaat, dan kunnen we dat niet langer opvangen."

Stage-drama

Meijerink ziet grote verschillen tussen de sectoren en het aantal stageplaatsen die iedere branche kan bieden. "Er zijn sectoren waar we de coronacrisis amper merken, zoals de bouw- en de technieksector. In andere sectoren is het een drama. Neem de horeca die helemaal stil ligt, net als het onderwijs en de toerismesector. Daar worden alle stages gecanceld."

Meijerink volgt alle persconferenties op de voet om te zien welke verruimingsmaatregelen er voor de sectoren komen. "We volgen allemaal de persconferenties en zodra er weer een branche opengaat, dan zie je het stageaanbod mondjesmaat toenemen. Maar snel gaat dat niet. De horeca bijvoorbeeld gaat weer open, maar de vraag is of we in die branche hetzelfde aantal stagiaires kwijt kunnen als voor de crisis."

Banenkrapte

Naast het feit dat MBO'ers niet op stage kunnen, is er nog een probleem. Voor nogal wat beroepstakken is het maar de vraag of studenten straks na hun studie wel een baan in deze sector kunnen vinden, want de coronacrisis slaat hard om zich heen. De voorzitter komt daarom met een dringende oproep: geeft jongeren een kans op de arbeidsmarkt, in deze zware tijd.

Meijerink: "Wat we in het verleden gezien hebben bij de bankencrisis is dat de bouw stil kwam te liggen. Er werden massaal mensen ontslagen en logischerwijs was er ook geen plek meer voor stagiaires. Toen de bouw weer aantrok, waren er geen vakmensen meer. Sterker nog: de bouw heeft nog altijd een tekort aan goed opgeleide vakmensen. Daarom doen we nu de dringende oproep aan bedrijven, ondernemers en organisaties: kijk verder. Als deze crisis voorbij is, dan heb je deze jonge mensen hard nodig."