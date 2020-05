Voedingsdeskundige: "Structuur is de beste oplossing voor coronastress"

Slaapproblemen

Ook levert het slaapproblemen op, zegt Van Middelaar. Vanwege alles die onzekerheid, blijven mensen langer hangen voor de televisie om het nieuws te volgen. Het gevolg is vaak angst en onrust. "Luister overdag naar je angsten. Niet pas wanneer je in bed ligt. Als je er dan achter komt waardoor je die angsten krijgt, bijvoorbeeld door alles te zien wat over corona gaat, is het handig de tv gewoon uit te houden."

Met eten werkt dat precies zo. "Door hier aandacht aan te geven, krijg je er meer rust in. Als je meer zin hebt in suiker of alcohol, dan haalt dat je uit balans."

Structuur aanbrengen als oplossing

De oplossing is simpel: structuur. "Neem die drie maaltijden op een dag. Dus een ontbijt, lunch en diner. Zelf heb ik het warm eten verplaatst naar de middag. Dan hebben we 's avonds meer tijd om te wandelen."