Archeoloog Robbert Velt vindt gouden fibula

Wat er precies op de fibula staat afgebeeld moet nog nader worden onderzocht. Velt schrijft zelf: "Is het Mero (Merovingische tijd, vijfde tot achtste eeuw na Christus, redactie)? Of toch Vikings? Op het uiteinde staan twee raven, dit zou heel goed Wodan kunnen zijn. Friesland is een topstuk rijker!" Velt is momenteel in gesprek met het Fries Museum of zij de fibula in hun collectie kunnen opnemen.